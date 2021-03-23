Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, nereli? Timur Soykan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Timur Soykan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Timur Soykan kaç yaşında, nereli? Timur Soykan hayatı ve biyografisi! Timur Soykan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Timur Soykan hakkında araştırmalar yapılıyor. Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, nereli? Timur Soykan hayatı ve biyografisi!

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Kırklareli'nde doğdu. Üniversite eğitimine 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümünde başladı. Buradaki eğitimini 1998 yılında tamamladı. Gazetecilik hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Daha sonra Radikal Gazetesi'ne geçti ve burada dokuz yıl boyunca muhabirlik, üç yıl boyunca da editörlük yaptı. Radikal Gazetesinden ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevini kurdu. Bu yayınevinde edebiyat ve politikaya dair çeşitli kitaplar yayımladı. Türkiye'nin siyasi gündemine dair analizler yapan bazı tanınmış gazetecilerin kitapları Postacı Yayınevinde basıldı. Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı (Soykan, 2016: 1).

Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler verdi. 2008 yılında, Demet Bilge Ergün ile birlikte Sapan: Hrant Dink Cinayeti -Bir Güvercinin Katilleri- isimli kitabı yayımladı. 2009 yılında çıkan Tanrı Misafirleri Oteli adlı kitabında konuları gerçek hayattan alınmış insan hikâyelerine yer verdi (Soykan, 2016: 1). Farklı şehirlerden ve mesleklerden olan insanların hayatın zorluklarına karşı gösterdiği mücadeleyi "biyografik öykü" tarzında ele aldı. Çocuk işçilerin yaşam mücadelesini çarpıcı şekilde anlattı. 2013 yılında ilk polisiye romanı olan Zavallı -Gerçek Kimin Umurunda?- isimli eseri yayımlandı. Postacı Yayınevinden çıkan ve politik polisiye türünde olan romanda, bir komiserin öldürülmesi ve katilinin aranması etrafında devlet içerisindeki güç mücadelelerini anlattı. 2016'da Kırmızı Kedi Yayınevinden çıkan Liste isimli polisiye romanında yine bir komiser cinayetini konu aldı