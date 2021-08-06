Timur Erk kimdir? TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk kaç yaşında, nereli? Timur Erk hayatı ve biyografisi!

1971 yılından beri ana kimya sektöründe sanayici olarak hizmet veren TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk hakkında detaylar merak edilmekte. TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk kimdir? Timur Erk kaç yaşında, nereli? Timur Erk hayatı ve biyografisi nedir?

Ülkemizde orman yangınları sonrasında neler yapılması gerektiği, yanan ormanların nasıl yeşereceği, piknik yaparken ve yaptıktan sonra ne gibi önlemler almamız gerektiği konularında bilgi veren Timur Erk'in hayatı araştırılmakta. Haberler.com'a bu konuda özel röportaj veren Timur Erk kimdir? Timur Erk kaç yaşında, nereli? Timur Erk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TİMUR ERK KİMDİR?

1944 İstanbul doğumlu olan Timur ERK, Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Kimya Yüksek Mühendisliği öğrenimi gördü. 1971 yılından beri ana kimya sektöründe sanayici olarak hizmet veren Timur Erk, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve yıllardır dernek yönetiminde aktif olarak katkıda bulundu. 23 Şubat 2000 tarihinde başkan seçilene kadar 8 sene başkan vekilliği yaptı. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanlığı haricinde TOBB Kimya Sanayi Meclisi başkanlığını ve Kimya sektör platformu başkanlığını sürdürmektedir.

1977 yılından beri Yeşilyurt Lions Kulübünü'nün kurucu üyesi olan Timur ERK, 1993/94 dönemindeki 118 E Lions yönetim çevresi kurucu genel yönetmeni oldu. Timur Erk, 1996/1997 yıllarında Türkiye Lions Kulüpleri Birliği Genel Başkanlığını yaptı.

Timur ERK, halen Türk Böbrek Vakfı Kurucusu ve Genel Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Türk Kalp Vakfı geçmiş dönem başkanı, SEDEFED Türkiye Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı, TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Başkan Vekili ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Üyesidir.

Timur Erk ayrıca Uluslararası iki önemli görevi yürütmektedir. Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı olarak CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Böbrek Vakfı'nın başkanı olarak IFKF (Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu)'nın Başkanı olup, 2011-2013 yıllarında başkanlık yapacaktır.

Timur Erk evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

İcrada bulunmayan Timur Erk SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmıştır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.