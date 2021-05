TIMSS nedir? Tımss 2019 Türkiye istatistikleri: Tımss projesinin amacı nedir?

TIMSS nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TIMSS nedir? Sorusu TIMSS 2019 raporunun açıklanmasının ardından merak konusu oldu. 4 yılda bir gerçekleştirilen TIMSS araştırmasına 2015 yılında 49 ülke katılırken 2019 yılında 58 ülke araştırmaya katıldı. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019 açıklandı. Peki, TMISS nedir? TMISS sonuçları nasıl öğrenilir? TIMSS araştırmasının amacı nedir? İşte TIMSS 2019 raporu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştır." dedi. Peki, TMISS nedir? TMISS sonuçları nasıl öğrenilir? TIMSS açılımı nedir?

TIMSS NEDİR?

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesidir.

TIMSS tarafından 4 yılda bir döngüsel olarak gerçekleştirilen taramalar fen ve matematik alanını kapsıyor. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti. Bakan Selçuk'un açıkladığı sonuçlara göre; öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı. Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performansındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

TIMSS 2019 verilerine göre Türkiye'nin durumu ise şöyle:

4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti. 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti. 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti. 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi. 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti. 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

TIMSS PROJESİNİN AMACI NEDİR?

TIMSS'in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?

Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?

Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?

Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

TIMSS 2019 RAPORU

TÜRKİYE MATEMATİKTE KAÇINCI OLDU?

2019 uygulamasına toplamda dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Bu raporumuza göre, Türkiye puanlarının değerlendirilmesi şöyle; dördüncü sınıf puanları Matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan; 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Bir başka deyişle Matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36'ıncı sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi" dedi.

TÜRKİYE FEN ALANINDA KAÇINCI OLDU?

Bakan Selçuk, "Fen alanında 2015 yılında 483'tü ortalama puan. 2019 yılında ise bu puan 43 puan artarak 526'ya yükseldi. Başka bir deyişle Fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35'inci sıradayken, 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekizinci sınıf puanları ise şöyle: "Matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan 2019'da 38 puan artarak 496'ya yükseldi. Başka bir deyişle Matematik uygulamasında 2015'te 24'üncü sırada yer alırken, 2019'da 20'nci sıraya yükseldi.

TÜRKİYE'NİN TIMSS 2019 PUANI KAÇ?

Fen alanında 2015'de 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Fen uygulamasında 2015'te 21'inci sıradayken, 2019'da 15'inci sıraya yükseldi.

Bu verilere göre genel değerlendirmemiz şu şekilde; TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek ortak noktasının her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.