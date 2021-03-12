Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)
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Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)

12.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:57

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi.

Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)
Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)
Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)
Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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