Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Mobil test merkezi önünde sırada bekleyen insanlar İnsanların test vermesi NEW YORK (AA) – Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının ABD'de birçok eyalette görülmesinin ardından mobil test merkezlerinde yoğunluk göze çarpıyor.

Mobil test merkezi önünde sırada bekleyen insanlar

İnsanların test vermesi NEW YORK (AA) – Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının ABD'de birçok eyalette görülmesinin ardından mobil test merkezlerinde yoğunluk göze çarpıyor. Times Meydanı'na kurulan mobil kovid-19 test merkezi gün boyunca hizmet veriyor.

Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi

Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi

Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title