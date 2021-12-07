Times Meydanı'na mobil kovid-19 test merkezi

Mobil test merkezi önünde sırada bekleyen insanlar

İnsanların test vermesi NEW YORK (AA) – Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının ABD'de birçok eyalette görülmesinin ardından mobil test merkezlerinde yoğunluk göze çarpıyor. Times Meydanı'na kurulan mobil kovid-19 test merkezi gün boyunca hizmet veriyor.