TIME Magazine'den 2021 Yılının En İyi 10 Oyunu

Yılın son ayında birçok dalda en iyiler seçiliyor. TIME Magazin dergisi de yılın en iyi 10 oyununu seçti. Listede AAA oyunların yanı sıra indie oyunların yer alması da dikkat çekti. 2021 yılının en iyi 10 oyunu hangileri gelin birlikte göz atalım.

2021 sonlanıp 2022 başlarken oyun sektöründe de yılın en iyileri merak konusu. Birçok oyun sitesi, dergisi yılın en iyilerini seçerken TIME Magazin'in oyun editörleri de kendi seçimlerini yayınladılar.

2021 Yılının En İyi 10 Oyunu

Listenin birinci sırasında bir dönem çıkıp çıkmayacağı büyük tartışma konusu olan Metroid Dread var. Birçoklarına göre asla gün ışığı göremeyeceği söylenen oyun çıktığı andan itibaren büyük sükse yapmayı başardı. Bununla birlikte En iyi 10 oyun listesinin ikinci sırasında Inscryption yer alıyor. TIME dergisinin en iyi 10 oyun listesinin ikinci sırasında bir indie oyunun yer alması ise oldukça ilgi çekici.

Dünyanın en büyük oyun sitelerinden olan IGN'nin 2021'in en iyi oyunu olarak seçtiği Forza Horizon 5, TIME dergisinin de en iyi üçüncü oyunu olarak göze çarpıyor. Bunun yanı sıra listenin dördüncü sırasında az bilinen başarılı bir oyun var; Chicory: A Colorful Tale.

Hitman 3 ile birlikte 2021 yılının ilk çeyreğinde çıkan Returnal listenin beşinci ve altıncı sırasındalar. Diğer yandan yılın en çok beklenen bir diğer oyunu Halo Infinite, yedinci sırada kendisine yer buldu. Ayrıca PlayStation 5 için özel üretilen Dealthoop ise en iyiler listesinde sekizinci sırada.

TIME en iyi oyunlar listesinin dokuzuncu sırasında bir başka başarılı indie oyun yer alıyor; Sable. Son olarak 2021 yılın en iyi oyun ödüllerinde son kazanan ise It Takes Two oldu. TIME'ın bu listesi oyun severler tarafından da başarıyla karşılandı. Zira listede büyük bütçeli yapımların yanı sıra indie oyunlar da yer almayı başardı. Diğer yandan açık dünya oyunları, yarış oyunları, nişancılık oyunları gibi birçok kategoride oyun en iyi 10 arasına girmeyi başardı.

Sizin için 2021 yılının en başarılı oyunu hangisidir?

TIME Magazine'den 2021 Yılının En İyi 10 Oyunu yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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