TİM heyetinden Akçakale'ye yatırım çağrısı

16.10.2019 20:23

Akçakale Belediye Binası

Akçakale Belediye toplantı salonu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın konuşması

Sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı'nın konuşması

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin hediyeleşmesi - TİM heyeti Akçakale'de

İsmail Gülle başkanlığındaki TİM heyeti, açıklama sonrası, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4,5 yıllık YPG/PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'yi ziyaret etti.

Öncelikle Akçakale Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. Gülle, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikten bahsetti.

Akçakale'ye yatırım çağrısı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, terör örgütünün günlerdir Akçakale'ye bombalar ve toplar yağdırdığını belirterek, bu atışların sivil gözetmeksizin yapıldığını söyledi.

Akçakale'nin Güneydoğu'da, hemen sınırda olduğuna işaret eden Yalçınkaya, "Batının kafasında, bu harekatın Kürtlere karşı olduğuna dair yargı var. Batılı basın geldi burada halkla konuşunca sert bir kayaya çarptı ve gerçekleri gördüler. Ben de onlara gereken cevabı verdim." dedi.

Yalçınkaya, düşmanların, dış güçlerin milleti ayırmaya, parçalamaya çalıştığını kaydederek, "Ancak biz burada dimdik, inanarak, birbirimize sarılarak bu ülkenin bayrağıyla, devletiyle, milletiyle bir aradayız. Bu durumdan iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Fırat ve Dicle nehirlerinin, Şanlıurfa'nın ülke için arz ettiği önemden bahseden Yalçınkaya, iş adamlarından Akçakale'ye yatırım yapmalarını talep etti.

Yalçınkaya, iş adamlarına yatırım yapmaları halinde ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını belirterek, yatırımcılara her türlü kolaylığı tanıyacaklarını söyledi.

TİM üyeleri, program kapsamında ilçenin Suriye sınırında kalan bölgeye de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA