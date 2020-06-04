Tim Cook, Irkçılık Hakkında Mektup Yayınladı
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Tim Cook, Irkçılık Hakkında Mektup Yayınladı

Apple CEO'su Tim Cook, Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden mektup yayınladı.

Tim Cook, Irkçılık Hakkında Mektup Yayınladı
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Apple CEO'su Tim Cook, Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden mektup yayınladı. Tim Cook, ırkçılık hakkında yayınladığı mektupta konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tim Cook'tan Irkçılık Hakkında Mektup

Tim Cook mektubunda "Şu anda, milletimizin ruhunda ve milyonlarca insanın kalbinde derinlemesine kazınmış bir acı var. Birlikte ayakta durmak için, birbirimize karşı durmalıyız ve George Floyd'un akılsızca öldürülmesi ve daha uzun bir ırkçılık tarihi tarafından haklı olarak kışkırtılan korkuyu, incinmeyi ve öfkeyi tanımalıyız." dedi.

Cook açıklamasınının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Her zaman çeşitlilikten güç aldık, yaşamın her yürüyüşünden insanları dünyadaki mağazalarımıza karşıladık ve herkesi içeren bir Apple inşa etmeye çalıştık. Ama daha fazlasını yapmalıyız. Yetersiz hizmet alan okul sistemlerine kritik kaynaklar ve teknoloji getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Siyah topluluklara ve diğer renk topluluklarına orantısız olarak zarar veren iklim değişikliği gibi çevresel adaletsizlik güçleriyle savaşmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz. Her harika fikrin duyulabilmesi için içe bakmayı ve çeşitlilik konusunda ilerlemeyi ileriye götürmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca, ırk adaletsizliğine ve kitlesel hapsedilmeye meydan okuyan Eşit Adalet Girişimi dahil kuruluşlara bağış yapıyoruz. Değişim yaratmak için, derinlemesine hissedilen, ancak sıklıkla göz ardı edilen bir acı ışığında kendi görüşlerimizi ve eylemlerimizi yeniden incelemek zorundayız. İnsan onuru konuları kenarda durmaya uygun olmayacaktır."

Mektubun tam haline burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sizler Tim Cook'un yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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