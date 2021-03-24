Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar
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Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar

24.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:36
Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, öldürdükleri tilkiyi kuyruğunu kestikten sonra başından, elektrik direğinin ortasında bulunan yaklaşık bir metre yükseklikteki demire astı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, öldürdükleri tilkiyi kuyruğunu kestikten sonra başından, elektrik direğinin ortasında bulunan yaklaşık bir metre yükseklikteki demire astı. 

Nurdağı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi girişinde mahalleli, yol kenarında bulunan elektrik direğinin ortasındaki, yerden yaklaşık bir metre yükseklikteki demire başından asılı ölü tilkiyle karşılaştı. Başından vurulup asılan tilki, mahalleli tarafından indirildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olayın sorumlu veya sorumlularının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.


Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar
Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar
Tilkiyi öldürüp elektrik direğine astılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları (1)
HASSO: Can candır. Bunu yapan hırbolar bulunmalı ve yargılanmalı.
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