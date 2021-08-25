Tilki "Mamişko" ile Bingöllü çiftçinin dostluğu görenleri gülümsetiyor
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Tilki "Mamişko" ile Bingöllü çiftçinin dostluğu görenleri gülümsetiyor

Tilki 'Mamişko' ile Bingöllü çiftçinin dostluğu görenleri gülümsetiyor
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çiftçi Tevfik Şavin ile yiyecek aramaya gelen tilki arasında kurulan dostluk görenlerin ilgisini çekiyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çiftçi Tevfik Şavin ile yiyecek aramaya gelen tilki arasında kurulan dostluk görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Şorik mevkisinde yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Şavin, 2,5 ay önce bahçesine gelen tilkiye yiyecek vermeye başladı.

Bahçesindeki tavukları yakalayıp götürmesine rağmen tilkiyi beslemeye başlayan Tevfik Şavin ile hayvan arasında zamanla bir bağ oluştu.

Şavin, AA muhabirine, "Mamişko" ismini verdiği tilkisini bahçesinde zaman zaman eliyle beslediğini anlatarak, "Yiyecek vermediğim zaman bana kızıyor. Ben ona alıştım o da bana. Çok akıllı bir tilki, onunla bir anlaşma yaptım. "Tavuklarıma karışma." dedim, "Tamam söz." dedi. Ama evvelsi gün geldim 2 tavuğumu yemiş. Ceketimi, pantolonumu çekiyor. Balığın kellesini alıp arkadaşlarına götürüyor herhalde." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

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