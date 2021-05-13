- Tilki, kedilerin yemeğine ortak oldu

- Tilki, kedilerin yemeğine ortak oldu Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tilkinin kedilerin yemeğine ortak olduğu anlar kameralara yansıdı.

- Tilki, kedilerin yemeğine ortak oldu

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tilkinin kedilerin yemeğine ortak olduğu anlar kameralara yansıdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kale Şehitler Anıtı bölgesinde sokak kedilerini besleyen hayvan severler beklemedikleri manzara ile karşılaştı. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği tahmin edilen tilki kedilere atılan yeme ortak oldu. Türkçe Öğretmeni Erol Özden, kedileri besleme yaparken ortaya çıkan tilkinin ilk başlarda tedirgin olsa da kendilerine alışmaya başladığını kaydetti. Yaklaşık bir aydır kedilerle birlikte tilkiyi de beslediklerini dile getiren Özden, "Akşam saatlerinde kale bölgesinde besleme yapıyoruz. Tilki bazen geliyor bizim dağıttığımız yiyeceklerden payını alıp gidiyor. Bizde onu görmekten, beslemekten çok mutlu oluyoruz. Tilki önce biraz tedirgindi fakat bizde mümkün olduğu sürece ürkütmemeye çalıştık. Onun bize yaklaşmasını bekledik, 15 gündür pek kaçmıyor. Bizleri görür görmez saklandığı yerden veya yuvasından çıkıyor" dedi.

Özden, tilkinin kedilerle oldukça uyumlu olduğunu ve zarar vermediğini ifade ederek, "Buda doğada bulunan canlıların kendi içlerinde olan barışıklığı gösteriyor. Bizlerde onları görmekten, beslemekten mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK