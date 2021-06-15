Tiktoker'ın iğrenç paylaşımına tepki yağıyor! Sevdiği kızın ölüsüne tecavüz edebileceğini ima etti

Sık sık skandallarla gündeme gelen TikTok'ta yeni bir rezalete imza atıldı. "Okulu basan terörist seni sevdiğin kızın ölüsü ile baş başa bırakmıştır" notu ile video paylaşan bir TikToker'ın paylaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından tepki ile karşılaştı. Videoyu izleyenler görüntüleri çeken kişinin "Sevdiği kızın ölüsüne tecavüz edebileceğini ima ediyor" yorumlarını yaptı.

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan TikTok üzerinden paylaşılan bir video izleyenlere"bu kadarı da olmaz" dedirtti. TikToker olarak adlandırılan bir fenomenin tecavüz iması yaptığı video sosyal medyada tartışmalara neden olurken, söz konusu videoda ismi açıklanmayan Türk fenomen , "Okulu basan terörist seni sevdiğin kızın ölüsü ile baş başa bırakmıştır" notu ile elinde telefonla odaya giriyor, ardından sırıtarak bir şey yapacağını ima ediyor.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 1 dakika süren videoyu izleyenler TikToker'ın davranışlarını "sevdiği kızın ölüsüne tecavüz edebileceğini ima ediyor" diyerek tepki gösterdi. Videoyu izleyen çok sayıda kişi görüntülerin kadına yönelik şiddetin başka bir versiyonu olduğunu belirtti.