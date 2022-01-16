TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum - Haberler
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TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

TikTok'ta geniş bir çevre tarafından tanınan Rachel McIntyre'nin itirafları çok konuşuldu. McIntyre, sevgilisi Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla birliktelik yaşamasından mutluluk duyduğunu ifade etti. TikTok'a bazı takipçilerinden eleştiri geldi.

TikTok, günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelmeye başladı. TikTok'un popülerleşmesiyle birlikte bu platform için video hazırlayan çok sayıda kişi de geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. O isimlerden biri olan 33 yaşındaki Rachel McIntyre'nin itirafları ise olay yarattı.

McIntyre, kendisinden 1 yaş küçük erkek arkadaşı Josh Duncan'ın arkadaşlarıyla ilişkiye girmesine izin verdiğini belirterek, "Elbette ki kıskanıyorum ancak bu durum bir yandan da beni mutlu ediyor. Onu bu şekilde görmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren McIntyre, "Erkek arkadaşımla ilişkimiz, şu an her zamankinden daha güçlü. Hatta aramızdaki bağ daha da sıkılaştı diyebilirim" şeklinde konuştu.

TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum

Rachel'in bu itirafları bazı takipçileri tarafından anormal olarak karşılandı. TikTok kullanıcıları, genç kadının özel hayat sırlarını bu şekilde açığa çıkarmasını yanlış olarak nitelendirdi.

TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
ismail bey :Ne kadar anlayışlı, çağdaş bir bayan. Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
500
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TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı olay yarattı! Takipçilerinden tepki var

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