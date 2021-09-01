TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı
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TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta süt kasalarını üst üste dizerek üzerinden atlama üzerine kurulu olan akım yasaklandı. Oldukça tehlikeli olan ve daha önce sakatlıklara da yol açan bu tür videolar artık başkalarını özendirmemek adına hemen kaldırılacak.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Uygulamada bir video çok popüler hale geldiğinde, bir akıma dönüşerek binlerce kişi tarafından taklit edilmeye başlanıyor.

ÜST ÜSTE DİZEREK ÜZERİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Son zamanlarda popüler olan "Milk Crate Challenge" akımında ise kullanıcılar, süt kasalarını üst üste dizdikten sonra üzerinden atlayarak geçmeye çalışıyor. Çok da sağlam olmayan kasaların üzerinden pek çok kişi düşerken, bazen bu durum sakatlıklara da gebe olarak sonu hastanede bitebiliyor.

TİKTOK'TAN "SÜT KASASI" AKIMINA YASAK

Söz konusu akımın gittikçe popülerleşerek tehlikeli bir hal almasına TikTok'tan müdahale geldi. Uygulamanın sözcüsü olan Fast Company, artık bu akımla ilgili çekilecek olan videoların platformdan kaldırılacağını duyurdu.

TikTok'ta yeni akım haline gelen 'süt kasası' videoları yasaklandı
Emre İliksiz
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TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı - Haberler
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