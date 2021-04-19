TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor
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TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Ramazan ayının içinde bulunduğumuz bugünlerde sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta yayınlanan bir video büyük tepki çekti. Videoda, açık kıyafetlerle türbeye giren bir kişinin dini hassasiyetlerle alay edercesine yaptığı hareketler ve sonunda türbeyi öpmesi yer alıyor.

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekti. Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcıdan şikayetçi oldu.

AÇIK KIYAFETLERLE GİRİP ELİNE KUR'AN ALDI

Adana'da çekildiği öne sürülen söz konusu görüntülerde, Çiğdem Hazar Şeker kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde ortaya çıkan bu video, sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti. O yorumlardan bazıları:

TikTok videosu çekmediğiniz bir türbeler kalmıştı! Alay edercesine yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti
TikTok videosu çekmediğiniz bir türbeler kalmıştı! Alay edercesine yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti
TikTok videosu çekmediğiniz bir türbeler kalmıştı! Alay edercesine yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti
TikTok videosu çekmediğiniz bir türbeler kalmıştı! Alay edercesine yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (3)
MİKAİL ARMAN: ÎSLAMÎ değerler konusunda duyarsız,bencil ve cahil bir toplumuz ! Hadi bu kadın edepsizlik,densizlik ve cahillik yaptı, peki o türbenin görevlileri ve bekçileri neden bu kadının hemde uygun olmayan bir kıyafetle oraya girmesine izin vkadının YAZIKLAR OLSUN.
Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
OGUZ KOÇAK : şu ramazan gününde rabbime havale ediyorum rabbim sen büyüksün
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
ERKAN ARSLAN: Merhumda Bi Uyanip TikkTokklasa
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
500
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