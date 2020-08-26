TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu Forbes, son ayların en popüler uygulaması olan TikTok'un en çok kazanan fenomenleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 5 milyon dolar kazanan Addison Rae yer aldı.

Son günlerde kapatılma tartışmalarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı. Fenomenler, kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak, son 12 ayda milyonlarca dolar kazandı. TikTok'a katılmadan önce ün kazanan aktörlerin ve müzisyenlerin yer almadığı listede fenomenlerin, 30 Haziran 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar elde ettiği vergi öncesi karlar sıralandı. İşte Forbes'ın açıkladığı verilere göre en çok kazanan TikTok fenomenleri... Addison Rae (5 milyon dolar) Charli D'Amelio (4 milyon dolar) Dixie D'Amelio (Kazancı: 2,9 milyon dolar) Loren Gray (2,4 milyon dolar) Josh Richards (1,5 milyon dolar) Michael Le (1,2 milyon dolar) Spencer X (1,2 milyon dolar)