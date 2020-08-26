TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
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TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Forbes, son ayların en popüler uygulaması olan TikTok'un en çok kazanan fenomenleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 5 milyon dolar kazanan Addison Rae yer aldı.

26.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:34

Son günlerde kapatılma tartışmalarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı. Fenomenler, kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak, son 12 ayda milyonlarca dolar kazandı.

TikTok'a katılmadan önce ün kazanan aktörlerin ve müzisyenlerin yer almadığı listede fenomenlerin, 30 Haziran 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar elde ettiği vergi öncesi karlar sıralandı.

İşte Forbes'ın açıkladığı verilere göre en çok kazanan TikTok fenomenleri...

Addison Rae (5 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Charli D'Amelio (4 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Dixie D'Amelio (Kazancı: 2,9 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Loren Gray (2,4 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Josh Richards (1,5 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Michael Le (1,2 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Spencer X (1,2 milyon dolar)

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Haber Yorumları (4)
SAKARYALI HATUN: TikTok bende kullanıyorum ama henüz fenomen olamadım. :)))
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PC: bırıhayrına su tıktoku alsında kapasın yemınlecok sevapısler su beyın yoksullarından kurtulmus oluruz
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SAKARYALI HATUN: TikTok bende kullanıyorum ama benim takipçi sayım henüz çok az. Beni takip edip destek olursanız çok sevinirim. :)))
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