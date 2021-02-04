TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı

04.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:08
TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı. 

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok'taki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı. Yayınlanan videolarda Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

ÜCRET KENTE GÖRE BELİRLENİYOR

İnsan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmeninin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin'den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç  savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

- Suriye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ptt Ankara Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:07:56. #1.14#
title