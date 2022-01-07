Tiktok'ta güç gösterisi yapıp şarkı söyleyen cumhuriyet savcısı açığa alınmasının ardından istifa etti - Haberler
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Tiktok'ta güç gösterisi yapıp şarkı söyleyen cumhuriyet savcısı açığa alınmasının ardından istifa etti

Haberler.com - Haberler | Güncel

TikTok hesabında spor yaptığı ve şarkılar söylediği anları paylaşmasıyla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, geçici olarak görevden alınmıştı. Kararın ardından Saltabaş, görevinden istifa etti.

Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformu TikTok'ta spor yaptığı ve şarkı söylediği anların görüntülerini paylaşmasının ardından gündem olmuştu.

Tiktok'ta güç gösterisi yapıp şarkı söyleyen cumhuriyet savcısı açığın alınmasının ardından istifa etti

KARARIN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) ise yapılan incelemenin adından mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle Saltabaş'ı geçici olarak açığa aldı.

NTV'nin haberine göre sosyal medya hesaplarını kapatan Nusreddin Saltabaş, kararın ardından görevinden istifa etti.

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