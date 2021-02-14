TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı
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TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı

14.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:11

TikTok'ta canlı yayın yapan şahsın "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu" ifadeleri herkesi şoke etti. Harekete geçen ekipler tehditler savuran şahsı gözaltına aldı.

TikTok üzerinden canlı yayın yapan Merlin Samirşah lakaplı şahsın kullandığı, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" ifadeleri herkesin kanını dondurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuyla ilgili olarak açılan #MerlinSamirşahTutuklansın etiketi kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu.

TikTok'ta bir kadını tecavüz etmek ve öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı!

GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin kan donduran sözlerinden sonra çalışma başlattı. Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Haber Yorumları (3)
OSMAN: Bu psikopat suç işlemediği sürece sokaklarda senin benim aramda yaşamaya devam edecek. Ancak birini kestikten sonra birkaç yıllığına hapse atılacak. Harika bir sistemimiz var gerçekten. Şu tipten vatana, millete, dünyaya ne gibi bir fayda gelmesini bekliyoruz? Yerde bastığımız bitki en azından oksijen sağlıyor.
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HASİM: Bir sey olmaz ona ya. Yarin öbürgün cikar. Kadiini öldürür. Yeniden tutuklanir. Hapise ya girer ya girmez. Girse bile az bi sey kalir. Af cikar Sonra yeniden tehdit edip öldürür
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ŞİMDİ NE OLACAK....: Ne yapacaklar şimdi buna?
Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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