TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı

TikTok'ta canlı yayın yapan şahsın "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu" ifadeleri herkesi şoke etti. Harekete geçen ekipler tehditler savuran şahsı gözaltına aldı.

TikTok üzerinden canlı yayın yapan Merlin Samirşah lakaplı şahsın kullandığı, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" ifadeleri herkesin kanını dondurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuyla ilgili olarak açılan #MerlinSamirşahTutuklansın etiketi kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin kan donduran sözlerinden sonra çalışma başlattı. Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.