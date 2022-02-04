TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü - Haberler Magazin
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TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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TikTok'ta 1.6 milyon takipçisi olan 22 yaşındaki Luca Pisciotto, annesini boğmaya çalışan üvey babasının elinden kurtarmaya çalışırken bıçaklanarak öldürüldü.

Belçika'nın Liege kentinde yaşayan genç TikTok fenomeni Luca Pisciotto, şiddet gören annesini kurtarmaya çalışırken canında oldu. 22 yaşındaki hayata gözlerini yuman fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÜVEY BABASI HER YERDE ARANIYOR

Genç fenomen, annesini boğmaya çalışan üvey babası Pietro R.'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Çıkan arbede bıçaklanan fenomen hayatını kaybetti. Luca'ya sağlık yardımının geciktiği iddia edilirken üvey baba Pietro R. olay sonrası kaçtı. Daha önce de suç kaydı bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, annesini kurtarmaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Fenomen, Tiktok, Ölüm, Magazin, Haber

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