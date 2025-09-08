Tiktok Çöktü Mü? 8 Eylül Pazartesi Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?

Son gelişmelerin ardından "TikTok çöktü mü?" sorusu gündeme taşındı. Kullanıcılar uygulamanın neden açılmadığını merak ederken, yaşanan problemin kaynağı hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Peki, 8 Eylül Perşembe günü TikTok'ta meydana gelen erişim sorununun nedeni ne? İşte detaylar…

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok cephesinden şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce yaşanan benzer durumlarda olduğu gibi teknik altyapı kaynaklı aksaklıklar veya sunucu yoğunluğu ihtimali öne çıkıyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar aynı zaman diliminde Instagram'da da erişim sorunu yaşandığını bildiriyor. Bu da sosyal medya servislerinde genel bir teknik problem olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

ERİŞİM PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

TikTok'a giriş yapamayan kullanıcıların sayısı artarken, şirketten konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme bekleniyor. Şu an için erişim sorununa dair net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde güncellemeler yer alacak.

HATA RAPORU

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre platforma giriş sırasında sayfa yüklenmiyor ya da uygulama açılmıyor. Bu sorun hem mobil cihazlarda hem de tarayıcı üzerinden giriş yapmak isteyenleri etkiliyor.