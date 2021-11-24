TİKA, Zambiya'daki bir ortaokula 800 adet okul sırası hibe etti - Haberler
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TİKA, Zambiya'daki bir ortaokula 800 adet okul sırası hibe etti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
TİKA, Zambiya'daki bir ortaokula 800 adet okul sırası hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika ülkelerinden Zambiya'da Shifwankula Ortaokuluna 800 okul sırası desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Afrika ülkelerinden Zambiya'da Shifwankula Ortaokuluna 800 okul sırası desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, teslim töreninde yaptığı konuşmada, okul sıralarının TİKA tarafından Zambiya'nın eğitim altyapısına destek projesi kapsamında hibe edildiğini belirtti.

Merkez vilayetinde faaliyet gösteren Shifwankula Ortaokuluna hibe edilen 800 okul sırası düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Okul sıralarının teslim tarihi olarak Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım tarihini seçtiklerine dikkati çeken Büyükelçi Cırcıroğlu, Zambiya'da eğitimin kalitesini ve altyapısını iyileştirmek için iş birliği ortaklarıyla yaptıkları çalışmaların takdiri hak ettiğini belirtti.

Büyükelçi Cırcıroğlu, Zambiya'nın, Türk makamlarının eğitim dahil olmak üzere birçok alanda devam eden desteğine güvenebileceklerini vurguladı.

TİKA, 2000'den buyana Zambiya'da eğitim, sağlık, tarım, turizm ve birçok alandaki projeleriyle ülke kalkınmasına katkıda bulunuyor.

TİKA, Zambiya'daki bir ortaokula 800 adet okul sırası hibe etti

TİKA, Zambiya'daki bir ortaokula 800 adet okul sırası hibe etti

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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