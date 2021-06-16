TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği "İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı" tamamlandı
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TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği "İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı" tamamlandı

TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği 'İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı' tamamlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ülke genelindeki 5 farklı şehirden 100 arıcıya 200 kovan ve ekipman desteğinde bulunarak, bu yıl başlattığı "İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı'nı" tamamladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ülke genelindeki 5 farklı şehirden 100 arıcıya 200 kovan ve ekipman desteğinde bulunarak, bu yıl başlattığı "İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı'nı" tamamladı.

Programın tamamlanması nedeniyle Başkent İslamabad'daki Pakistan Tarımsal Araştırma Konseyine (PARC) bağlı Ulusal Tarımsal Araştırma Merkezi'nde (NARC) bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, PARC yetkilileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, TİKA ve PARC iş birliğinde Pakistan'daki arıcılara yönelik son birkaç yıldır verilen destekleri anımsatarak, bugün gelinen noktanın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Yurdakul, TİKA'nın projesinin çok makul ve üretken olduğunu ifade ederek, bu sayede Pakistan'daki arıcılara doğrudan katkıda bulunduklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şimdilik 5 farklı şehirde 100 kişiye arıcılık alanında eğitim verilse de bu kişilerin eğitecekleri kişiler aracılığıyla bu sayının katlanacağına işaret eden Yurdakul, gelecek yıllarda TİKA'nın başlattığı bu program aracılığıyla binlerce eğitimli arıcı göreceklerini ifade etti.

Yurdakul, PARC yetkililerine çağrıda bulunarak, arıcılığın yanı sıra zeytin fidanı dikimi ve zeytin yağı üretimine de odaklanmaları gerektiğini, bunun Pakistan için oldukça faydalı olacağını söyledi.

TİKA'nın projesi, BM Güney-Güney Ofisi örnek projeleri arasına girdi

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut ise bu yıl başlattıkları İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı'nı 100 arıcıya 200 kovan ve ekipman desteğinde bulunarak tamamladıklarını dile getirdi.

Umut, söz konusu eğitim programının son 3 yıldır Pakistan'daki arıcılık faaliyetlerine yönelik verdikleri desteğin bir devamı olduğunu hatırlatarak, projenin Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) tarafından 2021'in En İyi Örnek Projeleri arasına girdiğini kaydetti.

TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği 'İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı' tamamlandı
TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği 'İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı' tamamlandı
TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği 'İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı' tamamlandı
TİKA'nın Pakistanlı arıcılara verdiği 'İleri Düzey Arı Araştırma Eğitimi Programı' tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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