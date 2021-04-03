- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı
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- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı

İhlas Haber Ajansı / ISLAM ALASTRASH - Haberler | Güncel

- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iç savaştan olumsuz etkilenen Libya halkı için yapımını tamamladığı "Türkiye-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezinin" resmi açılışını gerçekleştirdi.

- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı

TRABLUS - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iç savaştan olumsuz etkilenen Libya halkı için yapımını tamamladığı "Türkiye-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezinin" resmi açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iç savaşın sürdürdüğü Libya'da halka yardım elini uzatmaya devam ediyor. Misrata kentinde yapımı tamamlanarak son teknoloji ile donatılan "Türkiye-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezinin" resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Libyalı yetkililer ile Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ve TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe katıldı. Karatepe yaptığı açıklamada, "Biz Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olarak 2021 yılından beri, 9 yıldan beri Libya'da Libya halkına hizmet ediyoruz. Yaklaşık 100'e yakın projeyi gerçekleştirdik. Bunlardan en birincisi de bugün açılışını yapmış olduğumuz Türkiye-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezidir" dedi.

Bu proje ile Libyalılara sağlık alanında hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Karatepe, "Aynı hizmetin devamını ve benzerini

Libya'nın başka muhtelif bölgelerinde de yapmayı planlıyoruz. Tabi ki hizmette süreklilik esastır. Biz hiçbir zaman durmayı düşünmüyoruz. Devamlı, her gün, her sene Libyalı kardeşlerimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Biz kardeşiz" diye konuştu.

Aylık 6 bin hasta kapasitesine sahip merkez 2 bin 400 metrekare kapalı alana kuruldu.

- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı
- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı
- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı
- TİKA, Libya'da inşa ettiği fizik tedavi merkezinin resmi açılışını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ISLAM ALASTRASH

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