Tika, Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetlerine Eğitim Desteği Verdi
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Tika, Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetlerine Eğitim Desteği Verdi

Tika, Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetlerine Eğitim Desteği Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetleri çalışanları için "İtfaiyeciler için temel kurs" konulu eğitim verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetleri çalışanları için "İtfaiyeciler için temel kurs" konulu eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi iş birliğinde gerçekleşen eğitime Gusinje, Plav, Berane ve Zabljak'tan 20 kişi katılırken, altı gün süren eğitim kapsamında yangına müdahale, kurtarma ve ilk yardım alanlarında katılımcılara teorik ve pratik bilgiler verildi.

"Başarılı geçti"

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikaların takdim edildiği törene katılan Konya İtfaiyesi Şube Müdürü Latif Erdoğan, Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı kapsamında gerçekleşen eğitimin son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak da TİKA'nın 2007'den bu yana Karadağ'da 400'den fazla projeye imza attığını, benzer eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre

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