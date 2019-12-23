TİKA Filipinler'de Moro Müslümanlarının yanında

23.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:41

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinler'deki Mindanao bölgesinin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul binası ve 3 adet klinik, son teknoloji eğitim materyalleri ve tıbbi ekipmanlarla donatıldı.



TİKA hem şu an Mindanao'da devam eden barış sürecine katkıda bulunmak hem de bölgede yaşayan Moro Müslümanlarının yukarıda bahsedilen sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla, Müslüman Mindanao'nun (Bangsamoro) muhtelif bölgelerine 5 adet okul ve 3 adet sağlık ocağı inşaatlarını bitirerek 2019 yılı içinde BARMM bünyesindeki Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına ilgili okullar ve doğum klinikleri teslim edilmişti.



Okulların ve doğum kliniklerinin tam olarak kullanılabilmesi için, gerekli olan tüm eğitim materyalleri (sandalyeler, kitaplıklar,her bir sınıf için klimalar, dizüstü bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, yazıcılar, yazı tahtaları, ilan panoları vb.), tıbbi ekipmanlar ve ilaçlar (bir doğum için ve acil müdahale için gerekli olan tüm ekipmanlar ile ilaçlar vb.) ve diğer gerekli malzemeler TİKA tarafından temin edilerek ilgili yerel yetkililere teslim edildi. Okullarda ve doğum kliniklerinde ilgili montajlar bittiğinde, bölgelerinde en ileri teknolojik malzemelerle donatılmış okullar ve sağlık kuruluşları olacaklar. Okullarda ve doğum kliniklerinde alınan malzemelerin montajları sonrasında açılışlarının yapılması planlanıyor.



Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Müslüman Mindanao (Bnagsamaoro) Özerk Bölgesi, geçmişte merkezi hükümet tarafından çok ihmal edilmesi, adil olmayan uygulamalar ve yıllar süren silahlı mücadeleler sebebiyle ülkenin en geri kalmış bölgesi konumunda. Bölgede sosyoekonomik göstergeler ülke ortalamasının oldukça altında ve özellikle eğitim ile sağlık alanında imkanlar çok kısıtlı.



Bölgede hastane ve kliniklerin sayısı çok az olup özellikle anne ve çocuk sağlığı konusunda büyük sıkıntılar çekiliyor. Tıbbi koşullar altında gerçekleştirilen doğum oranı yüzde 33 olup ülke ortalamasının yarısına tekabül ediyor. Her 10 çocuktan 4'ü aşı olamıyor. Bölgenin sağlık alt yapısının yetersiz oluşunun yanı sıra temiz içme suyunun birçok yerde halen bulunmaması ve olumsuz hijyenik şartlar sağlık sorunlarını daha da artırıyor.



Diğer taraftan, bölgede yıllar süren iç çatışmalar nedeniyle, eğitim istenilen seviyede yapılamamış, bölgedeki eğitim verileri de ülke ortalamasının oldukça altına düşmüştür. - ANKARA

Kaynak: İHA