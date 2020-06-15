TİKA'dan Özbekistan'daki felaketzedelere yardım
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TİKA'dan Özbekistan'daki felaketzedelere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki baraj taşkını sonucu zarar gören Sardoba ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 bin yatak, yorgan, yastık ve nevresim takımı yardımında bulundu.

15.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:22

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki baraj taşkını sonucu zarar gören Sardoba ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 bin yatak, yorgan, yastık ve nevresim takımı yardımında bulundu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Sirderya Valisi Gafurcan Mirzayev ve TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney'in de hazır bulunduğu törende, içerisinde 4 bin yatak, yorgan, yastık ve nevresim takımının bulunduğu 7 tırdan oluşan yardım ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Valiliğe teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Büyükelçi Er, geçen ay Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda bölgenin su altında kalmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, Özbekistan yönetiminin hem de salgın koşullarında felakete süratli ve başarılı müdahalesinin etkileyici ve memnun edici olduğunu ifade etti.

Er, her zaman olduğu gibi, bu afet karşısında da Özbek kardeşleriyle dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediklerini vurgulayarak, "Yapabileceğimiz en ufak yardımın bile bizleri mutlu edeceği, halklarımız arasındaki derin dostluğu ve bağları ortaya koyacağı düşüncesiyle bugün huzurunuzdayız." dedi.

Tüney de yardım konvoyunun Özbek yetkililer tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirterek, "TİKA olarak her zaman, iyi günde de kötü günde de Özbekistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mirzayev ise Özbek ve Türk halklarının kardeş olduğunu dile getirerek, "Bizler bir milletiz. Geçmişte, Türkiye'deki Türkler Harezm bölgesinden Türkiye'ye gittiler. Atalarımız bir. Uzakta dahi olsa Türk halkının bu samimi yardımları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sardoba Barajı duvarının 1 Mayıs'ta kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında suya kapılan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 90 bin kişi tahliye edilmişti. Taşkında 3 bine yakın ev kullanılamaz hale gelirken, 30 bin hektar arazi hasar görmüştü.

TİKA'dan Özbekistan'daki felaketzedelere yardım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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