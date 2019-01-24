Tika'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde yurt dışından gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanları için Ankara'da Omuz Artroskopisi Kursu düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen eğitimlere, Türk ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uzmanlar katıldı.

Teorik ve pratik çalışmalarda kursa katılan uzmanlar, omuz hastalıklarının artroskopik tedavisi konusunda Türkiye'nin deneyimlerini gözlemleme ve pratik olarak uygulama imkanı buldu.

Katılımcı sınırı olmayan kursta canlı cerrahilerle desteklenen teorik eğitimi, 100'ün üzerinde hekim takip etti. Hekimler ayrıca kadavralar üzerindeki uygulamalarla pratik eğitim fırsatı buldu.

"Burada edindiğimiz tecrübeyi ülkemizde uygulamaya geçireceğiz"

Kursiyerlerden Mukhtar Akhaibekov, Türkiye ile Kazakistan'ın çok güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu, bunun en büyük göstergesinin Hoca Ahmet Yesevi'ye duyulan sevgide yattığını ifade ederek, "Ortopedik cerrahi konusunda gerçekleştirilen kapasite artırıcı bu eğitim son derece faydalı oldu. Ülkelerimize döndüğümüzde burada edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi uygulamaya geçireceğiz." dedi.

Türkmenistan'dan gelen Ejegül Nazarova da Türkiye'nin omuz artroskopisi alanında dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu, kursun son derece verimli geçtiğini söyledi.

Omuz artroskopisi, doktorun bir kamera sistemi sayesinde eklemin içini görmesini sağlayan cerrahi bir yöntem olarak kullanılıyor. Her türlü eklem probleminin nedenini belirlemede kullanılan artroskopi, hem tanı hem de tedavi olanağı sağlıyor.

Kaynak: AA