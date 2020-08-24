TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'nın en dezavantajlı bölgelerinden birisi olan Zambezi bölgesindeki gençlerin ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmelerini sağlamak amacıyla futbol malzemeleri desteğinde bulundu.

TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara destek
24.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:45

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'nın en dezavantajlı bölgelerinden birisi olan Zambezi bölgesindeki gençlerin ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmelerini sağlamak amacıyla futbol malzemeleri desteğinde bulundu.

Zambezi bölgesi Namibya'da var olan toplam 14 bölgeden biri olup, Namibya genelindeki ekonomik gelir dağılımından en az faydalanan bölgeler arasında yer alıyor. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu bölgede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora başlamaları ve ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmeleri için sporculara futbol malzemeleri temin edildi.

Spor malzemelerinin teslim töreninde konuşan TİKA Windhoek Koordinatörü Özlem Güvenç, Namibya NDP5 Kalkınma planları içerisinde de bulunan insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında futbolun insanları dil, din, ırk ayırt etmeden birleştiren evrensel bir oyun olduğunu ifade etti. Güvenç sözlerine şöyle devam etti: "Umarım bu proje, Zambezi gençlerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine, olumlu yönde destek verecektir."

Zambezi Futbol Takımı Kaptanı Dennis Matomola ise konuşmasında, "Zambezi gençliğine verdiğiniz bu katkı gençlerin futbola olan ilgisini arttıracağı gibi onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutacak ve milliyetçilik duygularının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Matomola, verilen bu destek için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Güncel
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Son Dakika: Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek
Son Dakika: Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Teras katında çıkan feci yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
Teras katında çıkan feci yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Amber Heard Cüneyt Arkın Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:14:40. #1.15#
title