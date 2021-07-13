TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek

TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Tuzi kentine çöp kamyonu hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Tuzi kentine çöp kamyonu hibe etti.

Teslim törenine katılan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlardaki projelerde devam edeceğini belirtti.

Tuzi Belediye Başkanı Nik Djelosaj da TİKA'dan yapılan yardımın çevre düzenlemesi için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Tuzi Belediyesine yapılan bu yardım, Karadağ ve Türkiye ilişkilerinin en güzel örneklerinden birisidir." diye konuştu.

Törene, TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak da katıldı.

TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Düm Tek Tek Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Şaban Yılmaz Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:44:21. #1.14#

title