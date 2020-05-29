TİKA'dan Güney Amerika Ülkesi Guyana'daki ihtiyaç sahibi ailelere destek
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TİKA'dan Güney Amerika Ülkesi Guyana'daki ihtiyaç sahibi ailelere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Guyana İslam Teşkilatı (CIOG) işbirliğinde 200 adet gıda kolisi, Guyana'nın başkenti Georgetown'da salgının ekonomik etkilerinden zarar gören ailelere dağıtıldı.

TİKA'dan Güney Amerika Ülkesi Guyana'daki ihtiyaç sahibi ailelere destek
29.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:57

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Guyana İslam Teşkilatı (CIOG) işbirliğinde 200 adet gıda kolisi, Guyana'nın başkenti Georgetown'da salgının ekonomik etkilerinden zarar gören ailelere dağıtıldı.

Guyana'da COVID-19 salgını nedeniyle Güney Amerika'nın birçok ülkesinde uygulandığı gibi yürürlükte olan tedbir ve önlemler nedeniyle işsizlik ve ekonomik sorunlar artıyor. Demerara bölgesinin batısında yer alan Berbice ve Tuschen'de gündelik kazanca dayalı işlerde çalışanlar zor günler yaşıyor.

TİKA tarafından, sağlık ve ekonomik alanlarında zorluklara göğüs germeye çalışan Guyanalı ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan paketler dağıtıldı. Guyana İslam Teşkilatı Başkan Yardımcısı Namdar Gulzar, TİKA tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen gıda paketi dağıtımı programında yaptığı açıklamada, "Türkiye halkına minnettarız. COVID-19 salgınının olumsuz etkileri artarken, verilen destek tam zamanında yetişti. Birçok aile temin edilen gıda paketleri sayesinde Ramazan'ın geri kalanını rahatça geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

Guyana'da geçen sene tarımsal mesleki eğitimi yapılan Mahaicony Tarımsal Kalkınma Ajansına teknik ekipman desteği sağlayan TİKA, Ramazan ayı içerisinde geniş katılımlı iftar ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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