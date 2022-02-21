TİKA'dan Azerbaycanlı turizmciler için eğitim desteği

ANTALYA (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı iş birliğinde "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programının açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Genel Sekreteri Kenan Gasımov, TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren ve kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, insani diplomasinin en başat kurumlarından biri haline gelen TİKA'nın Türkiye ile iş birliği olan ülkelerle köprülerin en güçlü ayaklarından biri olduğunu belirtti.

Bağcı, TİKA'nın Azerbaycan'da da önemli ve başarılı projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Türkiye hangi alanda iyiyse bu iyilikleri Azerbaycan'la paylaşmaya hazırdır. Türkiye, kamu ve özel tecrübesiyle Azerbaycan'da iş birliğine hazırdır." dedi.

TİKA Bakü Koordinatörü Yılmaz ise Türkiye ile Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişki ve iş birliğinin mesleki eğitim alanında da geliştiğini söyledi.

Yılmaz, düzenledikleri eğitim programının Azerbaycan'da mesleki turizm eğitimi ve turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı ümidini dile getirdi.

Azerbaycan'ın turizm potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten Yılmaz, mevcut imkanların çeşitliliğinden etkin şekilde faydalanılarak turizmin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilen bir sektör haline getirilebilmesi için nitelikli iş gücünün yerel imkanlarla temin edilebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eren de Azerbaycan'da turizm sektörünün gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Eren, eğitim programında dünya ve Avrupa'daki turizm uygulamalarını, Türkiye'deki turizm çeşitlerini, yiyecek ve hizmet, konaklama alanlarını anlatacaklarını, Azerbaycan'da neler yapılabileceğini konuşacaklarını belirtti.

Azerbaycan'da mesleki turizm eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlarda profesyonel eğitici, uzman veya yönetici olarak görev yapan 35 kursiyerin katıldığı eğitim programı 25 Şubat'a kadar sürecek.