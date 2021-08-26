ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı

ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Çanakkale'de Geri Gönderme Merkezi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Çanakkale'de Geri Gönderme Merkezi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

TİHEK Kurul Üyesi ve Çanakkale İnceleme Heyeti Başkanı Dilek Ertürk, incelemelerinin ardından Polis Denizevi'nde düzenlenen toplantıda, kentteki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ertürk, 2016 yılında faaliyete başlayan kurumun, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele, ulusal önleme mekanizması olmak üzere 3 temel görevinin bulunduğunu bildirdi.

Çeşitli panel ve sempozyumlar düzenlediklerini belirten Ertürk, "Ayrıca, jandarma, polis teşkilatlarında, hakim, savcılarımızla ilgili olarak göç uzmanlarımızla insan hakları farkındalığı oluşturulması adına eğitimler vermekteyiz. Ayrımcılıkla mücadele konusunda ise hem başvuruları almaktayız hem incelemelerde bulunmaktayız." dedi.

Ertürk, Türkiye'nin düzensiz göç konusunda azami gayret gösterdiğini ve tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.

Çanakkale'deki Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde yabancı uyruklularla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Ertürk, "Son derece temiz, insan odaklı bir yaklaşım söz konusu. Barınma, sosyal etkinlik, yemek gibi pek çok ihtiyaçları ülkemiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor." diye konuştu.

Ertürk, ulusal önleme mekanizması görevleri kapsamında son 15 günde 10'uncu ziyareti Çanakkale'ye gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı
ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Gervinho Arda Güler Ozan Tufan Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇANAKKALE - TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:14:47. #1.14#

title