Tigres hangi ülkenin takımı?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalinde Bayern Münih – Tigres karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin ilgi odağı olan maç hakkında detaylar araştırılırken Tigres takımı merak konusu oldu. Peki, Tigres hangi ülkenin takımı? İşte, detaylar…

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıkan ve Bayer Münih ile kozlarını paylaşacak olan Tigres takımı hakkında araştırmalar yapılıyor. En çok da Tigres hangi ülkenin takımı, sorusunun yanıtı aranıyor.

TİGRES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Tigres UANL, 7 Mart 1960 tarihinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Meksika Liga MX'de mücadele etmektedir.

Temsil ettiği yer: San Nicolás de los Garza, Meksika

Arena/Stadyum: Üniversite Stadyumu

Başarıları

Ulusal

• Liga MX: 1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, 2017 Apertura

• Copa MX: 1975-76, 1995-96, Clausura 2014

• Ascenso MX: Invierno 1996, Verano 1997

• Segunda División: 1973-74

• Interliga: 2005,2006

• Campeón de Campeones: 2016, 2017

Uluslararası

• SuperLiga: 2009

• Copa Libertadores ikinciliği: 2015

• CONCACAF Şampiyonlar Ligi: 2020

• CONCACAF Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2015-16, 2016-17, 2019