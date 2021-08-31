"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
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"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı

'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bollywood ünlü oyuncusu Salman Khan'ın baş rolünde oynadığı aksiyon filmi "Tiger 3"nin İstanbul sahneleri Sultanahmet ve Taksim meydanı kapatılarak çekildi.

Bollywood ünlü oyuncusu Salman Khan'ın baş rolünde oynadığı aksiyon filmi "Tiger 3"nin İstanbul sahneleri Sultanahmet ve Taksim meydanı kapatılarak çekildi. Bollywood filmi olan "Tiger 3"nin hava çekimlerini ise Türk drone pilotları yapıyor.

İstanbul Valiliği "Tiger 3" sinema filminin çekimi nedeniyle kapatılacak ve alternatif olarak kullanılabilecek yolların duyurusunu yapmıştı. Filmin İstanbul sahnelerinin çekimleri için Sultanahmet ve Taksim meydanları ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Aksiyon filminin kovalamaca sahnesi çekimlerinde siyah spor bir araç polis araçlarından kaçmaya çalışıyor. İstanbul meydanlarında yaşanan kovalamaca sahnesi havadan Türk drone pilotları tarafından görüntüleniyor. Meydanda yaşanan kovalamaca sahnesini çevrede bir çok yerli ve yabancı turist izledi. Bir çok vatandaş cep telefonları ise film sahnesini görüntüledi.

"Kovalamaca sahnelerini drone ile görüntüledik"

Film sahnelerinin hava çekimlerini gerçekleştiren Oğuz Albayrak, " Bugün burada Bollywood sinema sektörünün en büyükleri arasına giren "Tiger 3" filmi çekimleri için buradayız. Sabah Ayasofya meydanında polis arabası ile kovalamaca sahnesi görüntüledik. Biz kovalamaca sahnelerini drone ile görüntüledik. Sahneler çekilirken araç trafiğine bulunduğumuz alan tamamen kapatılıyor. Böyle bir projenin içinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Film ekibi ile çalışmadan önce birkaç test çekimi yaptık. Test çekimlerimizi beğendikten sonra bizimle çalışmak istediklerini söylediler. İstanbul dışında Türkiye'de farklı şehirlerde sahnelerimiz olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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