TİGEM safkan Arap aygırları satın alacak - Haberler
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TİGEM safkan Arap aygırları satın alacak

AA, Zeynep Çetinkaya - Güncel
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TİGEM safkan Arap aygırları satın alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), damızlık olabilecek vasıfta safkan Arap aygırları satın alınacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), damızlık olabilecek vasıfta safkan Arap aygırları satın alınacak.

TİGEM'in alıma ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yarışlarda üstün performans göstermiş ve damızlık belgesi alınmış veya alınabilecek vasıfta olan, safkan Arap atları soy kütüğüne kayıtlı, Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa'd, Seklavi kan hatlarından 1 Ocak 2013 ve sonrası doğumlu 3, 4 veya 5 baş aygır alınacak.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihale için istekliler, tekliflerini 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'a kadar TİGEM'e elden ya da posta yoluyla ulaştıracak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel

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