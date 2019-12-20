TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi

20.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:36

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü ve Anadolu Yakası muhabirleri ile Sultanbeyli Vanilla Garden Cafe'deki bir araya geldi.

Programda TİGAD'ın projeleri ve faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.