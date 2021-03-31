TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. TRON coin, kullanıcıların bir veya daha fazla varlık için özel sigorta havuzları oluşturmasına olanak tanıyan, Polkadot üzerine inşa edilmiş Dengeleyici benzeri bir sigorta piyasasıdır.
Tidal Finance bugünkü fiyatı ₺0,350892 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺29.845.100 TRY. Tidal Finance son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2477, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.
TIDAL COİN NEDİR?
TIDAL, kullanıcıların bir veya daha fazla varlık için özel sigorta havuzları oluşturmasına olanak tanıyan, Polkadot üzerine inşa edilmiş Dengeleyici benzeri bir sigorta piyasasıdır. Havuz yaratıcılarını mevduatlarından elde ettikleri getirinin bir kısmı ile ödüllendirerek, sermaye verimliliğinin maksimize edilmesi LP'leri çekerken, rekabetçi bir sigorta primi sunulması alıcıları çeker.