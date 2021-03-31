TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği

TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. TRON coin, kullanıcıların bir veya daha fazla varlık için özel sigorta havuzları oluşturmasına olanak tanıyan, Polkadot üzerine inşa edilmiş Dengeleyici benzeri bir sigorta piyasasıdır.

Tidal Finance bugünkü fiyatı ₺0,350892 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺29.845.100 TRY. Tidal Finance son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2477, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

TIDAL COİN NEDİR?

TIDAL, kullanıcıların bir veya daha fazla varlık için özel sigorta havuzları oluşturmasına olanak tanıyan, Polkadot üzerine inşa edilmiş Dengeleyici benzeri bir sigorta piyasasıdır. Havuz yaratıcılarını mevduatlarından elde ettikleri getirinin bir kısmı ile ödüllendirerek, sermaye verimliliğinin maksimize edilmesi LP'leri çekerken, rekabetçi bir sigorta primi sunulması alıcıları çeker.

Ramazan Eles
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:56:09. #1.14#
title