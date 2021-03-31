TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği

TIDALCoin nedir? Tidal Finance (TIDAL) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. TRON coin, kullanıcıların bir veya daha fazla varlık için özel sigorta havuzları oluşturmasına olanak tanıyan, Polkadot üzerine inşa edilmiş Dengeleyici benzeri bir sigorta piyasasıdır.