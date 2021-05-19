Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | 3. Sayfa

- Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı Sivas'ta ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı Sivas'ta ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Seyrantepe...

- Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Seyrantepe Mahallesi Yeditepe Caddesi ile Beştepe Sokak kesişimindi meydana geldi. R.A. idaresindeki 58 ABR 142 plakalı Fiat marka otomobil ile E.G. idaresindeki 58 T 0162 plakalı Ford marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi ters döndü. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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