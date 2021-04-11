Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı.

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı. Kazada her iki sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Olur idaresindeki 07 F 1101 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alp'in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Ece Erken Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 23:43:11. #1.16#
title