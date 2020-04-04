Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan sosyal mesafe uyarısı
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Jandarma, Muğla, Güncel

Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan sosyal mesafe uyarısı

MUĞLA'da güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, gece yarısından sonra, kente araç giriş ve çıkışına izin vermedi.

04.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:55
Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan sosyal mesafe uyarısı

MUĞLA'da güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, gece yarısından sonra, kente araç giriş ve çıkışına izin vermedi. Denetimler sırasında bir hafif ticari aracın arka koltuğunda 4 kişinin oturduğu görüldü. Bir jandarma personeli 'böyle karga tulumba oturamazsınız' diyerek araçtakileri uyardı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. Karar doğrultusunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece yarısından sonra Muğla-Denizli karayolu Gazeller mevkiinde denetim yapıldı. Muğla ve Denizli istikametlerindeki araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek'in de hazır bulunduğu denetimlerde ikametgahı Muğla ve Denizli olmayanların giriş-çıkışına izin verilmedi. Bazısı alınan karardan haberi olmadığını, bazısı ise izin kağıdının arkadaşında olduğunu söyledi. Sürücüler ve yolcuların tek tek ateşleri ölçüldü. Sürücülerden bazıları karayolu üzerinde bekleyişlerini sürdürürken, bazıları da geriye döndü. 

Durdurulan bir hafif ticari aracın arka koltuğunda 4 kişinin oturduğu görüldü. Jandarma personeli, 'böyle karga tulumba oturamazsınız' diyerek araçtakileri uyardı. Ekipler, ticari araçtakilerin kent dışına çıkışına izin vermedi.


Kaynak: DHA

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