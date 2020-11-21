Ticaret Borsası'ndan Ali Şahan'a teşekkür
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Ticaret Borsası'ndan Ali Şahan'a teşekkür

21.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:13
Ticaret Borsası'ndan Ali Şahan'a teşekkür

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri, İş-Kur İl Müdürlüğü'nden ayrılan Ali Şahan'a iş dünyasına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri, İş-Kur İl Müdürlüğü'nden ayrılan Ali Şahan'a iş dünyasına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

İş-Kur eski İl Müdürü Ali Şahan, Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan'ın görev süresince iş dünyası ile uyumlu bir şekilde çalıştığını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Özkubat ve Kaya, Ali Şahan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. - ÇORUM

Ticaret Borsası'ndan Ali Şahan'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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