Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Facebook'tan KOBİ'lere yönelik dijital işbirliği - Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Facebook'tan KOBİ'lere yönelik dijital işbirliği Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid-19) pandemisine yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Facebook ile işbirliği...

- Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Facebook'tan KOBİ'lere yönelik dijital işbirliği

ANKARA - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid-19) pandemisine yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Facebook ile işbirliği yaparak KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hizmete açtı.

Facebook'un Türkiye'deki ilk topluluk merkezi olan Facebook İstasyon'un internet sitesi adresi üzerinden erişilebilecek portalda, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir takım zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar sunuluyor. Ticaret Bakanlığı'nın firmalara sağladığı desteklerin yanı sıra uzmanların anlatımıyla Bakanlık hizmetlerinin tanıtıldığı videolarda portalda paylaşılıyor.

TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lere sundukları hizmetlerinde tanıtıldığı portalda, "Facebook ile Öne Çıkın", "Sınırları Aşan KOBİ'ler" ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan "She Means Business" programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitimler yer alıyor. İlk etapta KOBİ'lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek.

Söz konusu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı tehdit eden korona virüs salgınının bir takım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların, Bakanlığın hizmetleri hakkındaki bilgilere en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijital ortamdan Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, "Bu kapsamda Facebook ile de işbirliğine gittik. Bakanlığımızla ilgili tüm iş ve işlemleri; tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz. KOBİ'lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza, ticaret erbabına ve vatandaşlarımıza hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydaları ile azami ölçüde sunma gayretindeyiz. Sizlere bu platformdan seslenerek, zor günlerde yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istedik" ifadelerini aktardı.

Facebook ile yapılan iş birliği kapsamında da Bakanlığın hizmetlerini ve desteklerini kısa filmler, animasyonlar, videolarla anlattıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Bunları izleyerek Bakanlığımız hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bu portalda esnafımıza yönelik çalışmalar da yer alacak. Bu zor günlerde sizlere evlerinizde hizmet verebilmek için tüm arkadaşlarımla canla başla çalışmaya devam ediyoruz" aktarımında bulundu.

Bakanlık olarak KOBİ'lerle, esnafla ve sektörlerle sürekli iletişim halinde olduklarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerini bildiren Bakan Pekcan, "KOBİ'lerimizin, esnafımızın, ihracatçımızın her daim yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Bu zor günleri hep birlikte daha da güçlenerek aşacağımıza inancımız tam" değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ise, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların Oda ve Borsalar kanalıyla TOBB'a iletilmesi gerektiğini söyledi.

Süreçte karamsarlığa yer olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizler için görevimizin başındayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek zorundayız. Yaşadığınız sorunları Odalarımız ve Borsalarımız kanalıyla bizlere iletin. Sıkıntıları aktarın ki, biz de Hükümetimize iletelim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben inanıyorum ki, bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kaydetti.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür de, Covid-19 salgınının dünya genelinde etkilerinin devam etmesiyle birlikte KOBİ'lerin bu süreçten en çok etkilenen taraflardan biri olduğuna şahit olduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Biz de, Facebook olarak Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin kapılarını açık tutmaya devam etmeleri adına onlara destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Salgın döneminde müşterileriyle internet üzerinden bağlantı kurmaya devam etmek isteyen işletmelere önemli kolaylıklar sunan bir teknoloji şirketi olarak, ülkemizdeki KOBİ'lerin bu süreci en kolay şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki, Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile beraber hayata geçirdiğimiz KOBİ yardım sayfamızda yer alan çevrimiçi eğitim programlarımız ve kaynaklarımız aracılığıyla Türkiye'deki KOBİ'lerimizin bu zor dönemde karşılaştıkları beklenmeyen zorlukları en aza indirmelerine yardımcı olacağız.

Kaynak: İHA