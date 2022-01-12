Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Haberler
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
AA / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.

ŞIRNAK (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.

Bakan Muş, beraberinde Bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Habur Sınır Kapısı'nı gezen Bakan Muş, gümrük sahasındaki işleyişe ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Burada basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Muş, Tır Parkı sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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