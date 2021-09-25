Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağdat'ta
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan Muş'un, Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Şibli ile görüştüğünü aktardı.
Güney, "Türkiye ve Irak bölgemizin ulaştırma merkezleri olma yolunda." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Muş, Bağdat programı sonrası Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek.
Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da...