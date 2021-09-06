THY PCR testi istiyor mu?

Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası uçuşlarda PCR testi kimler için geçerli? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alırken bir diğer konusu ise THY PCR testi istiyor mu? oluyor. THY, 6 Eylül'den itibaren uygulamaya konulacak konuları detaylandırdı.

6 Eylül itibarıyla yeni kararların alınmasıyla birlikte THY PCR testi istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uçaklarda PCR testi kimler için zorunlu olacak, sorusu son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

THY PCR TESTİ İSTİYOR MU?

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLARDA PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.