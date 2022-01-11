THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye yola çıktı - Haberler
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THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye yola çıktı

THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye yola çıktı
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti.

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti.

Kazakistan'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede tarifeli seferler bir süredir yapılamıyordu. Burada bulunan bazı Türk vatandaşları, THY ve diğer hava yolu şirketlerinin çalışanları Türkiye'ye dönemedi.

Bu kapsamda, Kazakistan hükümeti ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bu ülkeye giderek, tahliye seferi operasyonunu yakından yöneterek personeline eşlik etti.

Almatı Havalimanı'ndan hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta yer alan Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve Türk yolcularla birlikte Türkiye'ye yola çıktı.

Tahliye seferini icra eden "Boeing 777" tipi uçakta toplam 167 yolcu yer alıyor.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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