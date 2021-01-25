THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu
25.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:55
Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşları 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurdu.
Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezlerinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ