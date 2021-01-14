THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

14.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:35
THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

TÜRK Hava Yolları( THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın yayımladığı verilere göre 543 uçuşla dün itibariyle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

TÜRK  Hava Yolları( THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın yayımladığı verilere göre 543 uçuşla dün itibariyle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ" EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba  gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre THY,  gerçekleştirdiği 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ekşi, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman fakat; Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. Aşı ile inşaallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul
THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver ALAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Samet Aybaba İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 18:38:13. #1.14#
title