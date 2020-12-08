THY'den "Fatmanur Altun" iddialarına yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THY'den "Fatmanur Altun" iddialarına yanıt

08.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:32
THY'den

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un THY'de çalıştığı yönündeki iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un THY'de çalıştığı yönündeki iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan (THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı
Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı
THY'den kısıtlama açıklaması: 'Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak'
THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak"
Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez
Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Serdar Aziz Sinan Gümüş Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY'den "Fatmanur Altun" iddialarına yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:32:35. #1.14#
title